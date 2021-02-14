في الوقت القاتل.. مصطفى محمد يصنع ويسجل في فوز جالاتا سراي على قاسم باشا بالدوري التركي

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المهاجم المصري مصطفى محمد في إحراز هدف التقدم لفريقه جالاتا سراي على قاسم باشا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ضمن منافسات الأسبوع الــ25 من بطولة الدوري التركي.

وكان كريم أكتورك أوغلو قد افتتح التسجيل لأصحاب الأرض فى الدقيقة 9 من عمر المباراة، بصناعة المصري مصطفي محمد، بعدما سدد كرة بالرأس سقطت من يد الحارس ليتابعها زميله ويسجل هدف التقدم فى شباك قاسم باشا.

وفي الشوط الثاني، سجل قاسم باشا هدف التعادل عن طريق لاعبه إيزاك تيلين في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وساهم مصطفى محمد في 5 أهداف في أول 4 مباريات له مع جالاتا سراي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفاً في مواجهة اليوم.