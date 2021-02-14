اخبار الرياضه

في الوقت القاتل.. مصطفى محمد يصنع ويسجل في فوز جالاتا سراي على قاسم باشا بالدوري التركي

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -     

نجح المهاجم المصري مصطفى محمد في إحراز هدف التقدم لفريقه جالاتا سراي على قاسم باشا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ضمن منافسات الأسبوع الــ25 من بطولة الدوري التركي.

وكان كريم أكتورك أوغلو قد افتتح التسجيل لأصحاب الأرض فى الدقيقة 9 من عمر المباراة، بصناعة المصري مصطفي محمد، بعدما سدد كرة بالرأس سقطت من يد الحارس ليتابعها زميله ويسجل هدف التقدم فى شباك قاسم باشا.

وفي الشوط الثاني، سجل قاسم باشا هدف التعادل عن طريق لاعبه إيزاك تيلين في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وساهم مصطفى محمد في 5 أهداف في أول 4 مباريات له مع جالاتا سراي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفاً في مواجهة اليوم.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا