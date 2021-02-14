«القاضية ممكن.. هدية مهدت الطريق للبرونزية».. كيف احتفلت صفحة الأهلى بالفلانتين؟

الشارقة - اميمة ياسر - بطريقة خاصة، احتلفت صفحة قناة النادى الأهلى الرسمية عبر تويتر بعيد الحب .

ونشرت الصفحة صورة لمحمد مجدى قفشة نجم الفريق لحظة تسجيله هدف نهائى القرن الشهير فى شباك الزمالك.

وعلقت قائلة، "هدية مهدت الطريق للبرونزية.. أى هدية جاءت يا قفشة.. كل عام وأنت الحب يا أهلى".

وسرعان ما أثبت قفشة حضوراً فى قوياً فى مرمى المناسبات الكبرى داخل القلعة الحمراء، ويكفيه فخراً أن دورى الأبطال الأفريقى الذى استعصى على الأهلى سبع سنوات كاملة خضع أمام موهبته، ففى الأمتار الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا كان قفشة رجل الضربة القاضية، وسجل هدفاً للأهلى فى شباك الهلال السودانى بأم درمان كان سبباً فى تأهل المارد الأحمر للدور قبل النهائى، ثم عاد ليسجل هدفاً فى شباك الوداد المغربى بلقاء الذهاب بالدار البيضاء فتح باب التأهل للنهائى الأغلى للمارد الأحمر، تماما كما فعل مع منتخب مصر حين سجل هدف الافتتاح أمام توجو فى مباراة مثّل الفوز فيها خروجا للفراعنة من عنق الزجاجة وضمن لهم تصدر مجموعتهم فى تصفيات كأس أمم إفريقيا.

كما عاد قفشة ليسجل هدفاً قبل 4 دقائق من نهاية مباراة نهائى القرن، ليتغلب الأهلى على الزمالك 2-1 باستاد القاهرة الدولي، ويتوج بلقب دورى الأبطال للمرة التاسعة معززاً رقمه القياسى فى البطولة القارية الأولى للأندية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويصبح "قفشة" حديث الصباح والمساء فى الشارع المصرى ويلقب ببطل القاضية ممكن.

وعلى الصعيد المحلى سجل أفشة هدفاً غالياً فى شباك الاتحاد السكندرى ليمنح الاهلى فوزاً بهدفين مقابل هدف ليتأهل للمباراة النهائية لكأس مصر ويتوج باللقب على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.