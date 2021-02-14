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الامارات | بالفيديو: هدف عالمي في الدوري العراقي والمعلق: "هذا لا يحدث كل يوم"

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة 19 من الدوري العراقي لكرة القدم تسجيل هدف من الطراز العالمي حمل إمضاء النيجيري جوزيف ناثاليان لاعب فريق الحدود خلال مباراة فريقه مع القوة الجوية، أمس السبت، على ملعب الشعب في بغداد.

وبعد تقدم القوة الجوية بهدف حمادي أحمد (5)، أدرك ناثاليان التعادل (23) من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت على يمين الحارس، ولكن فرحة اللاعب لم تستمر طويلا بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه نهاية الشوط الأول بعد مشادة بين الطرفين، واستغل القوة الجوية النقص العددي وفاز 2-1 بهدف حمادي (71).

 

ويتصدر القوة الجوية ترتيب الدوري العراقي برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الحدود المركز 18 برصيد 16 نقطة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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