شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يكتفي بجلسة في «الجيم» على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أُقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب «أيمن» عن المشاركة في التدريبات الجماعية بسبب شكواه إجهادًا خفيفًا في العضلة الخلفية.

ويؤدي «أيمن» جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيلية، على أن يحدد الجهازان الطبي والفني موقفه، غدًا، من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام المريخ السوداني.

واستأنف الأهلي تدريباته، عصر اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية.