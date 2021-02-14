شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر الواقعة على «المصري اليوم» وادى دجلة يحيل مدرب ناشئات السلة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «فضيحة سبورتينج ووادي دجلة» بهذا العنوان كتب الدكتور ياسر أيوب مقال على موقع «المصري اليوم»، عن واقعة «تفويت» مباراة بين فريقي سبورتينج ووادي دجلة، وهي الواقعة التي حقق فيها الاتحاد المصري لكرة السلة.

وفي استجابة لما نشره الكاتب الصحفي ياسر أيوب، قررت أندية وادي دجلة إحالة شادي محسن، مدرب فريق كرة السلة للبنات تحت 14 سنة، للتحقيق بشأن واقعة مباراة سبورتنج ووادي دجلة في الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية تحت 14 سنة.

وكانت المباراة قد شهدت محاولات الفريقين في تقديم لعب سلبي والإصرار على عدم تسجيل أي نقاط من أجل الهزيمة والحصول على مراكز متأخرة في الترتيب؛ أملاً في خوض مواجهات أقل قوة في في الدور التالي، وانتهت المباراة بفوز اضطراري لفريق سبورتنج بنتيجة (32-28).

وقرر الاتحاد المصري للسلة برئاسة مجدي أبو فريخة إلغاء نتيجة المباراة واعتبار الفريقين مهزومين بالانسحاب، وتوقيع غرامة 5000 جنيه غرامة على الناديين، وعلى كلا المدربين، مع الإيقاف.

وأبدت أندية وادي دجلة احترامها لقرارات الاتحاد بشأن ما حدث في الواقعة المذكورة، لأنها تتفق مع قيم النادي بشأن الالتزام الصارم بقوانين اللعب النظيف، وتنوه إلى أنه قد تم اتخاذ قرار بإحالة المدرب للتحقيق، وذلك بعدما تم إبلاغ الإدارة بما حدث، ورأى النادي ضرورة سرعة فتح التحقيق في الواقعة التي تتنافى مع مبادئه، وفي الوقت نفسه منح المدرب المسؤول عن الواقعة الفرصة للاستماع لرأيه، قبل أن يحسم النادي قراره.

كما شددت إدارة وادى دجلة على حرصها على الفوز في جميع المسابقات الرياضية التي تشارك فيها مع التزامها الكامل بالعمل والاجتهاد وقوانين اللعب النظيف، مع التأكيد على أن الخلق الرياضي القويم أهم من حصد الألقاب.