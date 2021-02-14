شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يُفجر مفاجأة ويطيح بالإنتاج الحربي من كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروى الأول بنادي كوكاكولا في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدف نظيف، سجله محمد حامد ليلحق الإنتاج الحربي بفريق المقاولون العرب الذي خرج، أمس، من البطولة بعد خسارته أمام بتروجت أحد فرق الدرجة الثانية.

وقدم كوكاكولا أداء طيبا، ووضح إصرار لاعبيه على الفوز والتأهل لدور الـ16 ليواجه فريق بتروجت.