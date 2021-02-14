شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على النجوم «2-1» ويضرب موعدًا مع دجلة بدور الـ16 لكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروى الأول بنادي الاتحاد السكندري، في التأهل لدور الـ16 لمسابقة كأس مصر، عقب فوزه الصعب على النجوم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 للمسابقة، وسجل أهداف اللقاء خالد قمر وكريم الديب للاتحاد، وللنجوم كريم محمود.

وقدم لاعبو الفريقين أداء طيبا خلال مجريات المباراة بعدما سعى كل فريق للفوز والتأهل لدور الـ16 ليواجه فريق وادي دجلة.