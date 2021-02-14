شكرا لقرائتكم خبر عن كارفخال يعود لتشكيلة ريال مدريد أمام فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لفريقه لخوض مواجهة فالنسيا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 23 من الليجا.

وشهدت التشكيلة عودة داني كارفخال لمركز الظهير الأيمن بعد تعافيه من الإصابة، وتوني كروس بعدما غاب عن المباراة الماضية للإيقاف.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

كورتوا، كارفخال، فاران، ناتشو، ميندي، كاسيميرو، كروس، مودريتش، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.

بينما جاءت تشكيلة فالنسيا كالآتي:

دومينيك، تيري، باوليستا، فيرو، جويديس، سولير، جايا، واس، راتشيتش، فاييخو، وجوميز.