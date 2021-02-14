شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينجو من مفاجآت الكأس ويعبر «لافيينا» بهدفي شيلونجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروى الأول بنادي الإسماعيلي في التأهل لدور الـ16 لمسابقة كأس مصر، عقب فوزه على لافيينا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 للمسابقة.

تقدم شيلونجو للإسماعيلي في الدقيقه 54 وتعادل مصطفى زنارى، مدافع الإسماعيلي، عن طريق الخطأ للافيينا قبل أن ينجح شيلونجو في تسجيل هدف الفوز والتأهل.

وينتظر الإسماعيلي الفائز من مباراة الزمالك وحرس الحدود التي تأجلت لمواجهتة في دور الـ16.