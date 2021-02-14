شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف عن صفقة مروان حمدي: «لسة بدرى عليه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض إسماعيل يوسف، نجم الزمالك الأسبق، الانتقادات التى وجهها البعض إلى مروان حمدى، رأس حربة الزمالك الجديد، عقب مباراة المولودية الجزائرى فى دورى أبطال إفريقيا، مطالباً الجماهير الزملكاوية بالصبر على اللاعب.

وقال «يوسف»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «(مروان) مهاجم متميز، لكن لسة بدرى عليه، حيث يحتاج بعض الوقت للتأقلم مع الأجواء داخل نادى الزمالك، ومن الظلم أن يتعرض اللاعب للانتقادات اللاذعة».

وحول مباراة تونجيت السنغالى المقبلة أمام الزمالك فى دورى رابطة أبطال إفريقيا، قال «تيجانا» إن الزمالك قادر على تحقيق الفوز رغم قوة المنافس، مشيراً إلى ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية فى تلك المباراة حتى لا يتأزم موقف الفريق فى المجموعة، ولاستمرار الروح المعنوية بين اللاعبين.