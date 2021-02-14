شكرا لقرائتكم خبر عن وولفرهامبتون يفوز على ساوثهامبتون بهدفين في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق وولفرهامبتون «وولفز» الفوز على مُضيفه، ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت، الأحد، على ملعب سينت ماري ضمن منافسة الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

استهل صاحب الأرض التهديف في اللقاء عبر داني إنجز (ق 25)، وأدرك الضيف التعادل بهدف من ضربة جزاء سجله البرتغالي روبن نيفيس (ق53)، قبل أن يسجل مواطنه بدرو نيتو الهدف الثاني للزوار (ق66).

بهذا الانتصار رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 12 نقطة وصعد للمركز الثاني عشر بترتيب البريميير ليج.

أما ساوثهامبتون فواصل مسلسل الهزائم بخسارته السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.