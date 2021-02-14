شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تشهدها مباراة بيراميدز وراسينج كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد إصرار نادي راسينج على عدم إذاعة المباراة، في واحدة من عجائب المباريات القارية في الكونفيدرالية، ستقام مباراة راسينج كلوب أبيدجان ونادي بيراميدز في دور الـ 32 التكميلي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بدون مراقب للقاء أو منسق عام.

ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب، في السادسة من مساء اليوم، بملعب إيبمبي بالعاصمة أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب في السادسة من مساء يوم 21 فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وستكون المباراة بدون مراقب أو منسق عام، حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، في واقعة تحدث لأول مرة في المسابقات القارية.

وسبق لبيراميدز أن تقدم بشكوى رسمية للكاف لعدم إذاعة مباراة الفريقين اليوم، ورفض تصويرها من طرف نادي بيراميدز، إلى جانب عدم حضور المراقب لسبب مجهول.