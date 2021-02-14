شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين موسيماني ولاعبي الأهلي قبل انطلاق المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران، للحديث عن مباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشدد المدير الفني خلال اجتماعه باللاعبين على ضرورة غلق صفحة كأس العالم للأندية والتركيز فيما هو مقبل من منافسات محلية وأفريقية؛ لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق هذا الموسم.