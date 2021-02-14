شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للأهلي استعدادًا للمريخ السوادني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، في بداية مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد كأس العالم للأندية.

ويذكر أن فريق القلعة الحمراء حقق برونزية مونديال الأندية بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي في ركلات الترجيح بنتيجة (3-2).