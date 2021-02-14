شكرا لقرائتكم خبر عن «النجوم» يسجل التعادل مع الاتحاد السكندري فى كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق النجوم في إدراك التعادل مع الاتحاد السكندري، حيث تقدم الاتحاد بهدف سجله مهاجمه، خالد قمر، في الدقيقة الثالثة من المباراة التي تجمعهما حاليًا، بملعب حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، وتعادل لـ«النجوم» كريم محمود.

وشهد مجريات الشوط الأول محاولات مكثفة من جانب أبناء الإسكندرية لتعزيز التقدم، إلا أن الكثافة الدفاعية للمنافس حرمتهم من تحقيق هدفهم، حتى نجح «النجوم» في إدراك التعادل.