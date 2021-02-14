شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتقدم ولافيينا يتعادل فى دور الـ 32 من كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح بنسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلي، فى تسجيل هدف السبق لفريقه أمام نادي لافيينا، في المباراة التي تجمعهما حاليا بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر، وسريعا نجح لافيينا من إدراك التعادل عن طريق مصطفى الزناري، مدافع الإسماعيلي، في مرماه، لتصبح النتيجة الآن 1/1.

ووضح تراجع مستوى الفريق الذي يشارك في الدرجة الرابعة بدنيا وفنيا مع مطلع الشوط الثاني، لينجح شيلونجو فى تسجيل هدف للإسماعيلي في الدقيقة 54 من عمر المباراة، قبل أن ينجح لافيينا في التعادل.

وقدم لافيينا في الشوط الأول أداء طيبًا خلال الشوط الأول، ونجح في إيقاف خطورة الدراويش، بعدما اعتمدوا على الدفاع والهجمة المرتدة السريعة.

ومن المعروف أن المباراة تشهد غياب عصام عيد، المدير الفني للافيينا، ومحمود كيتا، هداف الفريق، لإيجابية كورونا.