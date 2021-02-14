شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحرك لملعب إيبمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من مقر فندق إقامتها إلى استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية تمهيدًا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفًا، في السادسة من مساء اليوم، على راسينج كلوب أبيدجان، في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وعقد المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا اجتماعًا بالفيديو مع لاعبي الفريق لإعلان التشكيل وخطة اللعب قبل التحرك مباشرة إلى ملعب المباراة المهمة.