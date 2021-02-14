شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينهي الشوط الأول متقدمًا على النجوم بهدف «قمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الكروي الأول بالاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن الشوط الأول من مباراته أمام النجوم بالتقدم بهدف سجله مهاجمه خالد قمر، في الدقيقة الثالثة من المباراة التي تجمعهما حاليا بملعب حرس الحدود بالماكس، ضمن منافسات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر.

وشهد مجريات الشوط الأول محاولات مكثفة من جانب أبناء الإسكندرية لتعزيز التقدم إلا أن الكثافة الدفاعية للمنافس حرمتهم من تحقيق هدفهم.

ويخوض الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من عماد السيد- هشام السيد- محمد عطوة- محمود رزق- صبري رحيل- أحمد مانجا- حسام عاشور- فوزي الحناوي- أحمد حجي- خالد قمر- إيمانويل أوكوي.