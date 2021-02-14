شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب لـ«المصري اليوم»: مصطفى محمد شرفنا في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، إن مصطفى محمد، لاعب المنتخب المحترف بصفوف جالاتا سراى التركى، شرّف الكرة المصرية بمستواه المتميز.

وأوضح في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أنه يتوقع أن يكون النادى التركى مجرد محطة لمصطفى محمد قبل الانضمام لأحد كبريات الأندية الأوروبية في الموسم المقبل.

وتعجب غريب من بعض الانتقادات التي تطول اللاعب، مؤكداً أنه فخور بما يقدمه مصطفى مع فريقه الجديد.

وحول اختياره للاعبين الثلاثة الكبار المنضمين مع فريقه للمشاركة في أوليمبياد طوكيو، قال غريب إنه لم يستقر إلا على محمد صلاح فقط، وفى انتظار الرد الرسمى لناديه الإنجليزى، وما يتردد عن باقى الأسماء مجرد اجتهادات صحفية، مشيراً إلى أنه سيعلن الأسماء النهائية أواخر شهر يونيو المقبل.