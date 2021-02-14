كأس مصر: الاتحاد السكندري يتأهل إلى الدور الـ16

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

تمكّن ​الاتحاد السكندري​ أن يحسم تأهله للدور الـ16 من بطولة ​كأس مصر​، بعد الفوز الصعب على حساب ضيفه ​النجوم​ الذي يلعب بالدرجة الثانية بنتيجة 2-1، بعدما استمر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حتى الدقيقة 88 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين الأحد، ضمن منافسات الدور الـ32.



وسجل هدفي الاتحاد السكندري خالد قمر وكريم الديب.

ويلتقي الاتحاد في دور الـ16 فريق وادي دجلة، الذي تأهل بدوره بعد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي.