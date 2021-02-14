الليغ 1: موناكو بشق الانفس يتعادل ايجابياً مع لوريان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

ضمن منافسات ​الجولة 25​ من ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم " الليغ 1"، قلب فريق ​موناكو​ تأخره الى تعادل ايجابي ثمين في الدقائق الاخيرة من عمر المبارة امام ​لوريان​ بنتيجة 2-2 في المباراة التي اقيمت على ملعب لويس الثاني، ليفشل فريق المدرب نيكو كوفاتش في الارتقاء للمركز الثاني.



وبهذا التعادل الايجابي، اضاف موناكو نقطة الى رصيده ليحتل المركز الرابع برصيد 49 نقطة، واضاف بدوره لوريان نقطة ايضاً ليحتل المركز 17 برصيد 23 نقطة.

وكانت انطلاقة الشوط الاول بين الفريقين متقارب من حيث الاداء، الا ان الكفة كانت لصالح نادي الامارة حيث وصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 75%، لكن لوريان فاجأ موناكو باستحصاله على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة نجح في ترجمتها ايغوبوراس تيريناس، وبعدها حاول موناكو ادراك التعادل لكنه لم ينجح ليتهي الشوط الاول 1-0.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، كان رد موناكو سريعاً عن طريق وسام بن يدر من ركلة جزاء ايضاً لتتعادل الارقام 1-1، وواصل موناكو ضغطه على مرمى لوريان، لكن ومن هجمة مرتدة نجح تيريناس من تسجيل هدف ثاني مستغلاُ التقدم الهجومي لنادي الامارة لتصبح النتيجة 2-1، واجرى مدرب لوريان تبديلات عدة من اجل المحافظة على النتيجة، وبعد انتهاء الوقت الاصلي اضاف حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع، لينجح بن يدر ايضاً في ادراك التعادل في الدقيقة قبل الاخيرة لتنتهي بعدها المباراة 2-2.