وولفرهامبتون يحقق فوزا مهما على حساب ساوثامبتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

إستطاع ​وولفرهامبتون​ أن يقلب تأخره بهدف أمام مضيفه ​ساوثامبتون​ إلى فوز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



ونجح ساوثهامبتون أن يتقدم بهدف في الدقيقة 25 عن طريق داني إنغز لكن روبن نيفيز أدرك التعادل لوولفرهامبتون من ضربة جزاء في الدقيقة 53 ثم تكفل بيدرو نيتو بهدف الفوز في الدقيقة 66 من عم المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد وولفرهامبتون إلى 30 نقطة ليتقدم للمركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة عن ساوثامبتون صاحب المركز الثالث عشر.