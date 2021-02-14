اليوفي قد يفتقد نجمه الكولومبي امام بورتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، ان اليوفي قد يفقد جناحه الكولومبي عن اللقاء المرتقب امام ​بورتو​ البرتغالي في ذهاب دور الـ 16 من ​دوري الابطال​.



ويحل ​يوفنتوس​ ضيفًا على ملعب "دراغاو" الاربعاء المقبل امام بورتو.

وتعرض ​كوادرادو​ لإصابة عضلية في مباراة الأمس أمام نابولي في الدوري الإيطالي، وقام بيرلو باستبداله ما بين الشوطين.

ويسافر يوفنتوس إلى بورتو خلال الساعات المقبلة، حيث سيفتقد ايضاً لخدمات مهاجمه باولو ديبالا، بسبب الإصابة.

يذكر أن يوفنتوس قد خسر امس امام نابولي في الدوري الإيطالي 0-1 على ملعب "سان باولو".