ارقام مميزة جديدة لنوفاك ديوكوفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

واصل النجم الصربي ​نوفاك ديوكوفيتش​ حملة الدفاع عن لقبه ليتأهل لربع نهائي بطولة ​أستراليا​ للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد تجاوزه عقبة الكندي ​ميلوس راونيتش​ بثلاث مجموعات لمجموعة 6-7 6-4 1-6 4-6 محققاً ارقام مميزة اضافية.



فبهذا الانتصار، وصل نوفاك ديوكوفيتش للفوز رقم 300 في ​بطولات الغراند سلام​ كثاني لاعب في العصر المفتوح تحقيقاً لـ +300 إنتصار بعد ​فيدرر​، لتصبح قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا للفوز على الشكل التالي: 362- ​روجيه فيدرير​، 300- نوفاك ديوكوفيتش، 285- ​رافاييل نادال​.

كما وصل نوفاك ديوكوفيتش لربع النهائي رقم 48 في بطولات الغراند سلام، تفاصيلها: 14- ​رولان غاروس​، 12- ​استراليا المفتوحة​، 11- ويمبلدون، 11- ​اميركا​ المفتوحة.