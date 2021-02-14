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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارقام مميزة جديدة لنوفاك ديوكوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021
واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه ليتأهل لربع نهائي بطولة أستراليا للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد تجاوزه عقبة الكندي ميلوس راونيتش بثلاث مجموعات لمجموعة 6-7 6-4 1-6 4-6 محققاً ارقام مميزة اضافية.
فبهذا الانتصار، وصل نوفاك ديوكوفيتش للفوز رقم 300 في بطولات الغراند سلام كثاني لاعب في العصر المفتوح تحقيقاً لـ +300 إنتصار بعد فيدرر، لتصبح قائمة أكثر اللاعبين تحقيقًا للفوز على الشكل التالي: 362- روجيه فيدرير، 300- نوفاك ديوكوفيتش، 285- رافاييل نادال.
كما وصل نوفاك ديوكوفيتش لربع النهائي رقم 48 في بطولات الغراند سلام، تفاصيلها: 14- رولان غاروس، 12- استراليا المفتوحة، 11- ويمبلدون، 11- اميركا المفتوحة.