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ديوكوفيتش يحجز بطاقة ربع نهائي استراليا المفتوحة بفوز صعب على راونيتش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

حسم لاعب كرة المضرب المصنف اول عالمياً الصربي ​نوفاك ديوكوفيتش​ مباراته في الدور الرابع من ​بطولة استراليا المفتوحة​ لكرة المضرب والتي جمعته مع المصنف رقم 14 الكندي ​ميلوس راونيتش​ لمصلحته، بعد ان شكل راونيتش منافس قوي جداً للمصنف اول.

فبعد حسم ديوكوفيتش الجولة الاولى لمصلحته بواقع 7 – 6 ( 7 – 4) نجح راونيتش في العودة والفوز بالمجموعة الثانية بواقع 4 – 6، الا ان ديوكوفيتش عاد بقوة وفاز بمجموعتين متتاليتين بواقع 6 – 1 و 6 – 4، ليحجز مكان له في الدور الربع نهائي في مواجهة الالماني الكساندر زفيريف.  

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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