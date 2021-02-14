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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديوكوفيتش يحجز بطاقة ربع نهائي استراليا المفتوحة بفوز صعب على راونيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021
حسم لاعب كرة المضرب المصنف اول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش مباراته في الدور الرابع من بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب والتي جمعته مع المصنف رقم 14 الكندي ميلوس راونيتش لمصلحته، بعد ان شكل راونيتش منافس قوي جداً للمصنف اول.
فبعد حسم ديوكوفيتش الجولة الاولى لمصلحته بواقع 7 – 6 ( 7 – 4) نجح راونيتش في العودة والفوز بالمجموعة الثانية بواقع 4 – 6، الا ان ديوكوفيتش عاد بقوة وفاز بمجموعتين متتاليتين بواقع 6 – 1 و 6 – 4، ليحجز مكان له في الدور الربع نهائي في مواجهة الالماني الكساندر زفيريف.