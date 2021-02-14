ديوكوفيتش يحجز بطاقة ربع نهائي استراليا المفتوحة بفوز صعب على راونيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

حسم لاعب كرة المضرب المصنف اول عالمياً الصربي ​نوفاك ديوكوفيتش​ مباراته في الدور الرابع من ​بطولة استراليا المفتوحة​ لكرة المضرب والتي جمعته مع المصنف رقم 14 الكندي ​ميلوس راونيتش​ لمصلحته، بعد ان شكل راونيتش منافس قوي جداً للمصنف اول.



فبعد حسم ديوكوفيتش الجولة الاولى لمصلحته بواقع 7 – 6 ( 7 – 4) نجح راونيتش في العودة والفوز بالمجموعة الثانية بواقع 4 – 6، الا ان ديوكوفيتش عاد بقوة وفاز بمجموعتين متتاليتين بواقع 6 – 1 و 6 – 4، ليحجز مكان له في الدور الربع نهائي في مواجهة الالماني الكساندر زفيريف.