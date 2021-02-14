الدوري الايطالي: روما يتقدم الى المركز الثالث بعد الفوز على اودينيزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

تقدم نادي ​روما​ مؤقتاً الى المركز الثالث في ترتيب ​الدوري الايطالي​ بعد الفوز الذي حققه على حساب نادي ​اودينيزي​ الذي يحتل المركز الثالث عشر مؤقتاً، وكان روما قد نجح في حسم مباراة الجولة ال 22 لمصلحته منذ الدقيقة 25 من الشوط الاول بعد ان نجح في تسجيل هدفين في الثلث الاول من وقت المباراة قبل ان يضيف الهدف الثالث في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الثاني، ليرفع بذلك رصيده الى 43 نقطة.



افتتح جوردن فيريتو التسجيل في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، قبل ان يعود ويترجم ركلة جزاء استحصل عليها زميله في الفريق هينريك مخيتاريان الى هدف بعد 20 دقيقة، وكاد لورنزو بيليغريني ان يرفع رصيد فريقه الى ثلاثة اهداف في الدقيقة 29، الا ان الحكم الغى الهدف بسبب خطأ كان قد ارتكبه مخيتاريان مع بداية الهجمة، الا ان بيدرو رودريغيز نجح في تسجيل هدف روما الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع من الشوط الثاني .