مدرب بيراميدز: التركيز على التفاصيل الصغيرة سلاحنا امام راسينغ كلوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

شدد الارجنتيني ​رودولفو اروابارينا​ المدير الفني لـ ​بيراميدز​ المصري على اهمية مباراة فريقه امام مستضيفه ​راسينغ كلوب​ ابيدجان اليوم في الجولة الاولى من دور المجموعات ب​كأس الكونفدرالية الافريقية​ .



وطالب رودولفو من اللاعبين التركيز على التفاصيل الصغيرة في اللقاء لان بالنسبة له هي التي ستصنع الفارق في هذه المواجهات .

واضاف ان الرطوبة المرتفعة بالاضافة الى الامطار المتوقعة ستصعب عليهم المباراة مؤكدا في الوقت نفسه انهم سيواجهون هذه التحديات من اجل العودة بنقاط المباراة .

وختم مدرب بيراميدز انهم يحترمون كل الفرق التي يواجهونها وانهم يلعبون دائما من اجل الفوز بغض النظر عن مستوى الخصم .