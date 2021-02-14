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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب بيراميدز: التركيز على التفاصيل الصغيرة سلاحنا امام راسينغ كلوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021
شدد الارجنتيني رودولفو اروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز المصري على اهمية مباراة فريقه امام مستضيفه راسينغ كلوب ابيدجان اليوم في الجولة الاولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الافريقية .
وطالب رودولفو من اللاعبين التركيز على التفاصيل الصغيرة في اللقاء لان بالنسبة له هي التي ستصنع الفارق في هذه المواجهات .
واضاف ان الرطوبة المرتفعة بالاضافة الى الامطار المتوقعة ستصعب عليهم المباراة مؤكدا في الوقت نفسه انهم سيواجهون هذه التحديات من اجل العودة بنقاط المباراة .
وختم مدرب بيراميدز انهم يحترمون كل الفرق التي يواجهونها وانهم يلعبون دائما من اجل الفوز بغض النظر عن مستوى الخصم .