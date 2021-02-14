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مدرب بيراميدز: التركيز على التفاصيل الصغيرة سلاحنا امام راسينغ كلوب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

شدد الارجنتيني ​رودولفو اروابارينا​ المدير الفني لـ ​بيراميدز​ المصري على اهمية مباراة فريقه امام مستضيفه ​راسينغ كلوب​ ابيدجان اليوم في الجولة الاولى من دور المجموعات ب​كأس الكونفدرالية الافريقية​ .

وطالب رودولفو من اللاعبين التركيز على التفاصيل الصغيرة في اللقاء لان بالنسبة له هي التي ستصنع الفارق في هذه المواجهات .

واضاف ان الرطوبة المرتفعة بالاضافة الى الامطار المتوقعة ستصعب عليهم المباراة مؤكدا في الوقت نفسه انهم سيواجهون هذه التحديات من اجل العودة بنقاط المباراة .

وختم مدرب بيراميدز انهم يحترمون كل الفرق التي يواجهونها وانهم يلعبون دائما من اجل الفوز بغض النظر عن مستوى الخصم .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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