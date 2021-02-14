- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري ابطال افريقيا : تحديد موعد مباراة شباب بلوزداد وصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021
حدد نادي شباب بلوزداد الجزائري موعد المباراة التي ستجمعه بضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وتقرر أن تلعب المباراة يوم 23 شباط/فبراير الحالي على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية.
وكانت بعثة شباب بلوزداد عادت إلى الجزائر قادمة من الكونغو الديمقراطية بعد تعادل الفريق أمام مضيفه مازيمبي سلبيا في الجولة الأولى .
ويتصدر صن داونز المجموعة الثانية بعد تغلبه على ضيفه الهلال السوداني بثنائية نظيفة في الجولة الاولى بفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني ومازيمبي صاحب المركز الثالث بينما يتذيل الهلال السوداني المجموعة من دون رصيد .