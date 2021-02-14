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دوري ابطال افريقيا : تحديد موعد مباراة شباب بلوزداد وصن داونز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

حدد نادي ​شباب بلوزداد​ الجزائري موعد المباراة التي ستجمعه بضيفه ​صن داونز​ الجنوب أفريقي بالجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات ب​دوري أبطال أفريقيا​ لكرة القدم.

وتقرر أن تلعب المباراة يوم 23 شباط/فبراير الحالي على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية.

وكانت بعثة شباب بلوزداد عادت إلى الجزائر قادمة من الكونغو الديمقراطية بعد تعادل الفريق أمام مضيفه ​مازيمبي​ سلبيا في الجولة الأولى .

ويتصدر صن داونز المجموعة الثانية بعد تغلبه على ضيفه ​الهلال السوداني​ بثنائية نظيفة في الجولة الاولى بفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني ومازيمبي صاحب المركز الثالث بينما يتذيل الهلال السوداني المجموعة من دون رصيد .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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