كأس السوبر الإسباني يعود مجددا الى السعودية العام المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

اكد ​لويس روبياليس​ رئيس ​الاتحاد الاسباني لكرة القدم​ ان ​كأس السوبر الإسباني​ سيقام في المملكة العربية السعودية من جديد في العام المقبل .



وكان الاتحاد الاسباني وقع اتفاقية مع السعودية من أجل إقامة 3 نسخ من كأس السوبر بدءا من عام 2020 وحتى نسخة عام 2022 ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا تم إقامة النسخة الماضية من البطولة في كانون الثاني /ناير الماضي بإسبانيا وتوج به أتلتيك بلباو.

واشار رئيس الإتحاد الى ان كأس السوبر سيعود الى المملكة العام المقبل خاصة ان هذه البطولة تجلب دخلا رئيسيا لأندية الدرجة الثانية و الدرجة الثالثة .

يذكر ان نظام البطولة تم تعديلها لتصبح مكونة من 4 فرق بنظام خروج المغلوب،