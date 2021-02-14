اخبار الرياضه

كأس السوبر الإسباني يعود مجددا الى السعودية العام المقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس السوبر الإسباني يعود مجددا الى العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

اكد ​لويس روبياليس​ رئيس ​الاتحاد الاسباني لكرة القدم​ ان ​كأس السوبر الإسباني​ سيقام في المملكة العربية السعودية من جديد في العام المقبل .

وكان الاتحاد الاسباني وقع اتفاقية مع السعودية من أجل إقامة 3 نسخ من كأس السوبر بدءا من عام 2020 وحتى نسخة عام 2022 ولكن بسبب تفشي فيروس تم إقامة النسخة الماضية من البطولة في كانون الثاني /ناير الماضي بإسبانيا وتوج به أتلتيك بلباو.

واشار رئيس الإتحاد الى ان كأس السوبر سيعود الى المملكة العام المقبل خاصة ان هذه البطولة تجلب دخلا رئيسيا لأندية الدرجة الثانية و الدرجة الثالثة .

يذكر ان نظام البطولة تم تعديلها لتصبح مكونة من 4 فرق بنظام خروج المغلوب،

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا