بعد تلقيه اتصالات من شركات تسويق أجنبية لتوفيرعرض أوروبي.. الأهلي يكشف حقيقة احتراف الشناوي.. ويوضح أزمة ملف الحارس الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت إدارة النادي الأهلي، رفضها فكرة احتراف أو رحيل محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في نهاية الموسم الكروي الجاري.

يأتي ذلك بعدما تلقى الشناوي بعض الاتصالات من جانب شركات تسويق أجنبية، من أجل توفير عرض أوروبي ضخم للحارس الدولي، بعد الأداء المميز الذي قدمه الحارس في بطولة كأس العالم للأندية، ودوره الكبير في حصد النادي الأهلي للميدالية البرونزية في المونديال، بعد تألقه في ضربات الجزاء الترجيحية في لقاء الأهلي وبالميراس خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ونشرت بعض الأخبار عن تلقي محمد الشناوي تلقى عدة اتصالات من جانب بعض شركات التسويق من أجل توفير عرض أوروبي له، إلا أن الحارس رفض تمامًا وأبلغهم باستمراره في النادي الأهلي، نظرًا لتمسك النادي بخدماته.

ورفض الحارس الدولي في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خاصة أن النادي قام بتعديل عقده من الناحية المادية.

وفي نفس السياق، تحدث مسؤولو النادي الأهلي مع يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، لمعرفة رأيه حول التعاقد مع حارس جديد بداية الموسم الجديد، إلا أن مدرب الحراس أكد أن الفريق لا يحتاج للتعاقد مع حارس جديد وأوصى بتجديد عقود علي لطفي وهو ما حدث في الفترة الماضية.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

بدأ النادي الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس 4 فبراير الجاري في ربع نهائي البطولة في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، ليتأهل الأهلي إلى نصف النهائي ويواجه فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين 8 فبراير، والتي خسرها الأحمر بهدفين نظيفين، وأخيرًا فاز بطل أفريقيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي، لينجح في حصد الميدالية البرونزية الثانية في تاريخه بعدما حققها النادي في موسم 2006 في البطولة التي أقيمت وقتها باليابان.