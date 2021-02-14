الأهلي يحتفل بـ «الفلانتين» بـ «أسيست» محمود علاء وهدف «القاضية ممكن»

الشارقة - اميمة ياسر -

احتفل الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعيد الحب بطريقة خاصة.

ونشر الحساب صورة لمحمد مجدى قفشة نجم الفريق لحظة تسجيله هدف "نهائي القرن" في شباك الزمالك، بعد "أسيست" محمود علاء، معلّقة بالقول: "هدية مهدت الطريق للبرونزية.. أى هدية جاءت يا قفشة.. كل عام وأنت الحب يا أهلى".

وفي نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم في الـ 27 من نوفمبر الماضي، أحرز أفشة هدف الفوز للأهلي في شباك الزمالك قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة وانتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف، ليتوّج باللقب الإفريقي التاسع في تاريخه.

وبعد تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقي، شارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية مؤخراً، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وتمكن الأهلي من الفوز في أولى مبارياته بالمونديال على فريق الدحيل القطري بهدف أحرزه حسين الشحات، ليواجه فريق بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي البطولة، لكنه خسر بهدفين نظيفين أحرزهما مهاجم الفريق البافاري روبرت ليفاندوفسكي.

ونجح الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية بعد فوزه على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بركلات الجزاء التجريحية، والتي انتهت 3-2 لصالح الأحمر.