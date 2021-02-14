بايرن ميونيخ يحصل على خدمات اوباميكانو لخمس سنوات

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





ميونخ: حصل نادي بايرن ميونيخ الالماني على خدمات المدافع الفرنسي الدولي دايو اوباميكانو (22 عاما) من جاره لايبزيغ بعد ان تعاقد معه لمدة خمس سنوات اعتبارا من مطلع الموسم المقبل كما اعلن النادي البافاري الاحد.

وقال بايرن ميونيخ في بيان على موقعه الرسمي "نحن سعداء لأننا نجحنا في اقناع دايو اوباميكانو بالمجيء الى بايرن ميونيخ. سيكون دايو عنصرا هاما للغاية في فريقنا خلال السنوات القادمة ونحن واثقون من ذلك".

وكان المدير الرياضي حسن صالحميديتش اعلن عن هذه الصفقة في حديث لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار الجمعة من دون ان يؤكدها النادي رسميا ولم يكشف عن مدة العقد.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة ايضا لكن وسائل الاعلام كشفت بان عقد اللاعب مع لايبزيغ يتضمن بندا جزائيا قدره 43 مليون يورو.

وكانت اندية عدة ابدت رغبتها في التعاقد مع اوباميكانو ابرزها ليفربول ومواطنه تشلسي.

وينضم اوباميكانو الى مواطنين عدة في صفوف الفريق البافاري وهم كورنتان توليسو وبنجامان بافار ولوكا هرنانديز وكينغلسي كومان وبونا سار والموهبة الصاعدة تانغي نيانزو.

ويعمل الفريق البافاري على تأمين سد الثغرة التي سيتركها رحيل المدافعين النمسوي دافيد الابا وجيروم بواتنغ في نهاية عقديهما في حزيران/يونيو المقبل.