شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى تشكيل الإسماعيلى أمام لافيينا.. شيلونجو مهاجما وعودة فقوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل الفريق استعدادا للقاء لافيينا، بعد قليل، فى دور الــ32 من بطولة كأس مصر، وشهد التشكيل مشاركة شيلونجو أساسيا بجانب مدحت فقوسة، فضلا عن مصطفى الزنارى وحسين السيد وعمر الوحش.

تشكيل الإسماعيلى جاء كالتالى:

حارس مرمى .. محمد فوزى

الدفاع ..حسين السيد ، كاستيلو ، مصطفى الزنارى ، بيومى

الوسط .. عماد حمدى ، محمد حسن ، عمر الوحش ، مدحت فقوسة

الهجوم .. أرى بابل ، شيلونجو

يواجه فريق الإسماعيلى نظيره لافيينا اف سى في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد باستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد استمرار نزيف النقاط بالدوري بالخسارة من زعيم الثغر بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما يبحث لافيينا عن تفجير أقوى مفاجأت البطولة بالاطاحة بالدراويش خارج الكأس.

لافيينا هو واحد من فريقين فقط من الدرجة الرابعة نجحا في التأهل لهذا الدور، وصعد لافيينا، الذي يملكه محمود الأسيوطي المالك السابق لبيراميدز المنافس في الدوري الممتاز ووصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي، إلى دور 32 بعد أن تخطى 4 أدوار تمهيدية.

ومن جانبه طالب البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه بإغلاق صفحة أحزان الدوري مؤقتاً بغية التركيز فى بطولة كأس مصر خوفاً من تأثر اللاعبين بالتراجع الذى يعيشه الفريق فى الدوري ، وتجمد رصيد الدراويش عند ثمانية نقاط بالمركز قبل الأخير بعدما خاض 11 مباراة فاز في لقاء وتعادل في خمسة مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 15 هدف.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام لافيينا اف سى مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.