شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى تشكيل الإسماعيلى أمام لافيينا.. شيلونجو مهاجما وعودة فقوسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل الفريق استعدادا للقاء لافيينا، بعد قليل، فى دور الــ32 من بطولة كأس مصر، وشهد التشكيل مشاركة شيلونجو أساسيا بجانب مدحت فقوسة، فضلا عن مصطفى الزنارى وحسين السيد وعمر الوحش.
تشكيل الإسماعيلى جاء كالتالى:
حارس مرمى .. محمد فوزى
الدفاع ..حسين السيد ، كاستيلو ، مصطفى الزنارى ، بيومى
الوسط .. عماد حمدى ، محمد حسن ، عمر الوحش ، مدحت فقوسة
الهجوم .. أرى بابل ، شيلونجو
يواجه فريق الإسماعيلى نظيره لافيينا اف سى في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد باستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد استمرار نزيف النقاط بالدوري بالخسارة من زعيم الثغر بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما يبحث لافيينا عن تفجير أقوى مفاجأت البطولة بالاطاحة بالدراويش خارج الكأس.
ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام لافيينا اف سى مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".