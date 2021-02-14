شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يودع كأس مصر بعد الخسارة أمام كوكاكولا بهدف قاتل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ودع فريق الإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى، منافسات بطولة كأس مصر بعدما خسر من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من المباراة التى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وبذلك يلاقى كوكا كولا نظيره بتروجت فى دور الستة عشر للبطولة بعدما نجح الفريق البترولى فى إقصاء المقاولون العرب بنتيجة 3-1.
وشهدت الدقيقة 68 أهدار الإنتاج الحربي ركلة جزاء سددها ممادو نياس لاعب الفريق، إلا أن محمد على ميلا حارس مرمى كوكاكولا تصدى لها.
وجاءت أحداث الشوط الأول بين الفريقين متوسطة المستوي ولم يقدم الفريقان العرض المنتظر بسبب تحفظ دفاعى خاصة من جانب كوكاكولا، وفى الدقيقة 94 نجح كوكا كولا في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليسجل هدف المباراة الوحيد ويصعد إلى دور الـ16.
ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة.