شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يودع كأس مصر بعد الخسارة أمام كوكاكولا بهدف قاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فريق الإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى، منافسات بطولة كأس مصر بعدما خسر من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من المباراة التى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وبذلك يلاقى كوكا كولا نظيره بتروجت فى دور الستة عشر للبطولة بعدما نجح الفريق البترولى فى إقصاء المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

وشهدت الدقيقة 68 أهدار الإنتاج الحربي ركلة جزاء سددها ممادو نياس لاعب الفريق، إلا أن محمد على ميلا حارس مرمى كوكاكولا تصدى لها.

وجاءت أحداث الشوط الأول بين الفريقين متوسطة المستوي ولم يقدم الفريقان العرض المنتظر بسبب تحفظ دفاعى خاصة من جانب كوكاكولا، وفى الدقيقة 94 نجح كوكا كولا في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليسجل هدف المباراة الوحيد ويصعد إلى دور الـ16.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 وما زال لديه لقاء مؤجل.