شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الكرة: صالح جمعة ملتزم فى التدريبات ولا توجد أزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز البطاوى، المشرف العام على الكرة بنادى سيراميكا، أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق منتظم فى التدريبات بشكل يومى تحت قيادة الجهاز الفنى للفريق استعدادا لمباريات الفريق فى الدورى الممتاز.

وقال البطاوى إنه لا توجد أى أزمة لصالح جمعة مع الفريق، وكل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى لا أساس له من الصحة، ولم نتحقق من أى أمور خاصة به لأن اللاعب ملتزم فى التدريبات ونعلم عنه كل شيء.

ويستعد فريق سيراميكا للقاء الاتحاد السكندري، فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

سيراميكا يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 14 نقطة، بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق على حساب غزل المحلة بهدفين دون رد الأسبوع الماضى

وكانت الراقصة الأرمينية صوفينار قد أكدت أن الرسالة التى انتشرت بينها وبين اللاعب صالح جمعة حقيقية، إلا أنها لم تكن تعرفه بشكل مسبق، ولم تعرف أنه لاعب كرة مشهور، موضحة أنها ترد بهذه الرسالة على جميع المتابعين.

وأضافت "صوفينار"، أن صالح جمعة أخبر بعض المواطنين إنها تحبه وتغازله ويتحدث معها كثيرًا، مؤكدة أنها غير متابعة لكرة القدم ولا تعرف اللاعب، موضحة أن هذه الرسالة تسببت فى مشكلة مع خطيبها، وقد تصل للإنفصال.

وتابعت: "إرسال اللاعب لمتابعية الرسالة على أننى معجبه به شئ غير مفهوم"، موضحة أن إرسال أومشن القلب شئ طبيعي، ويحدث دائمًا من متابعها، إلا أن تحريف الرسالة بأننى أعاكسه وأحبه شئ غير حقيقي.