شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يترأس بعثة الأبيض فى السنغال لمواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على أن يرأس بعثة الفريق الكروى الأول خلال رحلة السفر إلى السنغال من أجل مواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك صباح يوم 20 من الشهر ذاته، وذلك بعد أن وافق اتحاد الكرة على تأجل مواجهة حرس الحدود فى بطولة كأس مصر والتى كان مقرر لها فى نفس اليوم.

ونجحت إدارة الزمالك فى توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى السغال، فى ثانى جولات دوري المجموعات الأفريقي، حيث اتفقت إدارة النادى مع أحد شركات الطيران على توفير الطائرة الخاصة لبعثة الفريق بشكل رسمى.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى تذليل كافة العقبات أمام الفريق قبل السفر إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث، لاسيما أن مسئولى الزمالك كانوا أحالوا ملف السفر إلى السنغال لوزارة الشباب والرياضة، بعد تلقى إخطار رسمى يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادى فى البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونيات القلعة البيضاء فى الفترة الماضية.

ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء.