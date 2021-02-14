شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقصى لافيينا بأقدام شيلونجو ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى فوزا على لافيينا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور الــ32 ببطولة كأس مصر، هدفا الدراويش سجلهما الناميبى الدولى بنسون شيلونجو، بينما أحرز مصطفى الزنارى هدف الفريق المنافس بالخطأ فى مرماه، بتلك النتيجة يصعد الفريق لدور الــ16 وينتظر الفائز من لقاء الزمالك مع حرس الحدود الذى تم تأجيله لأجل غير مسمى.

لافيينا هو واحد من فريقين فقط من الدرجة الرابعة نجحا في التأهل لهذا الدور، وصعد لافيينا، الذي يملكه محمود الأسيوطي المالك السابق لبيراميدز المنافس في الدوري الممتاز ووصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي، إلى دور 32 بعد أن تخطى 4 أدوار تمهيدية.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

وتجمد رصيد الدراويش عند ثمانية نقاط بالمركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 مباراة فاز في لقاء وتعادل في خمسة مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 15 هدف.