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برة الملعب.. جوليان محمد لاعبة السلة: هوايتى القراءة وحلمى أصبح صيدلانية

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "جوليان محمد " لاعبة كرة السلة السابقة بنادى الطيران، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.


ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟هوايتى القراءة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

 

مش بعرف أطبخ .
من نجمك المفضل؟

أحمد عز.

 


من مطربك المفضل؟

 

عمرو دياب.

 

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جوليان محمد 

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جوليان محمد لاعبة السلة

 

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جوليان محمد 

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جوليان

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟دكتورة صيدلانية. لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

 

 على حسب الموقف . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها؟ 

 

نور.  بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

 

الكاجوال أكتر.


تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟لا مش شرط.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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