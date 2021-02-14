شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى جمال أحمد نجم الكرة الطائرة وأمين الصندوق السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز حلمي، وإدارات النادي التنفيذية، جمال أحمد نجم الكرة الطائرة وأمين صندوق النادي الأسبق، والذى رحل عن عالمنا اليوم داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فى سياق آخر، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعى لتجنب الحجز عن أرصدة نادى الزمالك من جانب التأمينات الاجتماعية، وأضاف صبحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه على تواصل مع وزارة التضامن فى ظل حرص الوزارة على الكيانات الرياضية قائلا، "إن شاء الله مفيش حجز على أرصدة الزمالك اطمئنوا".

وفوجئ مسئولو نادي الزمالك بأزمة جديدة خلال الساعات الماضية، بعد تلقى إخطار رسمى يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادى فى البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونيات القلعة البيضاء الفترة الماضية.

ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت ما بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء.