شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نتواصل مع التضامن الاجتماعى لتجنب الحجز على أرصدة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعى لتجنب الحجز عن أرصدة نادى الزمالك من جانب التأمينات الاجتماعية، وأضاف صبحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه على تواصل مع وزارة التضامن فى ظل حرص الوزارة على الكيانات الرياضية قائلا، "إن شاء الله مفيش حجز على أرصدة الزمالك اطمئنوا".

وفوجئ مسئولو نادي الزمالك بأزمة جديدة خلال الساعات الماضية، بعد تلقى إخطار رسمى يفيد بحجز هيئة التأمينات على أرصدة النادى فى البنوك لعدم الالتزام بسداد مديونيات القلعة البيضاء الفترة الماضية.

ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت ما بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء.