شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى الفائزين فى انتخابات برلمان الشباب من 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار لقاءاته الحوارية التى يعقدها مع أعضاء برلمان الشباب الفائزين فى الانتخابات التى أجرتها وزارة الشباب والرياضة مؤخراً، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عدداً من أعضاء برلمان الشباب من محافظات "كفر الشيخ، سوهاج، مطروح، الأقصر." عُقد اللقاء بمركز التعليم المدنى بالجزيرة تحت شعار "كن قيادياً.. كن مؤثراً"، ضمن ثالث اللقاءات المنعقدة مع الفائزين فى انتخابات برلمان الشباب التى أجرتها وزارة الشباب والرياضة إلكترونياً، ومن المقرر إقامة ستة لقاءات مع الفائزين من جميع المحافظات خلال شهرى فبراير ومارس 2021، وتكريم الفائزين فى الانتخابات.



وزير الرياضة



وزير الرياضة

شاركت في اللقاء النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ، خريجة برلماني الطلائع والشباب لعرض تجربتها، وتأثير برلماني الشباب والطلائع في نضجها السياسي والفكري، وحضر اللقاء يوسف ورداني مساعد الوزير، ومحمد حسن معاون الوزير، وممدوح عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وقدرية طالحة مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، "إن برلماني الشباب والطلائع مشروع كبير جداً، يتعامل في مجال التأهيل السياسي، وأعضائهم من النشء والشباب على قدرٍ عالٍ من الوعي والثقافة والمستوى المتميز في تناول الموضوعات، وطريقة الإلقاء، وإيضاح المعلومات".

وأضاف الوزير، "بحثنا في الوزارة تأريخ برلماني الطلائع والشباب واللذان بدأ تنفيذهما في عام 2003م، مع التفكير في إفراز آليات جديدة لتطويرهما"، مشيراً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل خلال برلماني الطلائع والشباب على صقل الأعضاء بمجموعة من المهارات العلمية والثقافية، والتربية السياسية في سياق إدراك مهام الدولة، والمستقبل السياسي للمشاركين، والقدرة على التنافس لاحقاً.

وكشف وزير الشباب والرياضة أنه قد تم التفكير في تقديم مشروع جديد كإضافة لبرلمان الشباب من خلال إشراك خريجي برلمان الشباب في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ في إطار التأهيل السياسي.

ومن جانبها، أعربت النائبة هيام الطباخ عن تقديرها لتواجدها في وزارة الشباب والرياضة التي طالما وأن أتاحت مساحة كبيرة أمام الشباب؛ للتعبير عن أراءهم بكل حرية، معربةً عن فخرها بأنها كانت إحدي عضوات برلماني الطلائع والشباب، اللذان يعدان شباب واعٍ ومثقف بمختلف القضايا والتحديات.

ولفتت النائبة هيام الطباخ إلى الدور الكبير لبرلماني الطلائع والشباب في صقل المهارات والمعرفة، والتوعية بأدوات الرقابة البرلمانية.

واستمع الوزير إلى مداخلات ممثلي المحافظات المشاركة في اللقاء؛ لعرض تجربتهم التي خاضوها خلال الانتخابات حيث قدم ممثلو المحافظات الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على إنجاز إجراء انتخابات برلمان الشباب بشكل إلكتروني لأول مرة على مستوى الجمهورية، والنجاح في تنفيذ الانتخابات في ظل أزمة كورونا.

وأشادو بنظام الانتخابات سواءً بشكل فردي أو من خلال القوائم، والمنافسة القوية بين المرشحين، والنظر في الطعون التي تم تقديمها، مطالبين بحضور مجموعة من برلمان شباب مصر في جلسات مجلسي النواب والشيوخ لاكتساب الخبرات السياسية.