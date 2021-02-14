شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بيراميدز وراسينج كلوب دون مراقب أو منسق والفريق يتحرك للملعب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة راسينج كلوب أبيدجان وبيراميدز فى دور الـ 32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية بدون مراقب للقاء أو منسق عام، وهو ما أثار استياء مسئولى نادى بيراميدز، ووصفوا الأمر بـ"عجائب المباريات القارية فى الكونفدرالية".

ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب فى السادسة مساء اليوم بملعب إيبمبي بالعاصمة أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب فى السادسة مساء 21 فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وستكون المباراة بدون مراقب أو منسق عام، حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، فى واقعة تحدث لأول مرة فى المسابقات القارية. وكنت بعثة نادي بيراميدز قد أبدت اعتراضها الشديد وتعجبها من قرارات إدارة نادى راسينج كلوب أبيدجان بعدم إذاعة مباراة الفريقين، وشددت البعثة على أن النادي الإيفوارى رفض أيضا أى محاولات من نادي بيراميدز لإنتاج المباراة وتصويرها وإذاعتها للجمهور المصرى، كما رفض في ذات الوقت حتى فكرة تصوير المباراة من جانب الجهاز الفني بكاميرا شخصية لاستخدامها في أمور التحليل الفني قبل مواجهة الإياب في القاهرة المحدد لها يوم 21 فبراير الجاري. وتقدمت بعثة نادي بيراميدز باعتراض وشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تصرفات مسئولي راسينج كلوب ورفضهم القاطع بث المباراة أو تصويرها وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام. وتحركت منذ قليل بعثة بيراميدز من مقر فندق إقامتها إلى استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية تمهيدا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في الكونفدرالية الأفريقية، وعقد المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا اجتماعا بالفيديو مع لاعبي الفريق لإعلان التشكيل وخطة اللعب قبل التحرك مباشرة لملعب المباراة الهامة.



بيراميدز يتحرك لمواجهة راسينج كلوب (1)



بيراميدز يتحرك لمواجهة راسينج كلوب (2)



بيراميدز يتحرك لمواجهة راسينج كلوب (3)



بيراميدز يتحرك لمواجهة راسينج كلوب (4)



بيراميدز يتحرك لمواجهة راسينج كلوب (5)



بيراميدز يتحرك لمواجهة راسينج كلوب (6)