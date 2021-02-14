شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: القيادة السياسية تولى كل الاهتمام باستراتيجية بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية تولى كل الاهتمام باستراتيجية بناء الإنسان، وهو ما يظهر فى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل تفاصيل الإنسان بناته وتسلحه بالعلم والأخلاق وتطبيق على ارض الواقع

وقال صبحى، إن بناء الإنسان يبدأ من المحيط الاجتماعى والذى يبدأ من الأسرة والمدرسة ودور العبادة من مسجد وكنيسة للوصول إلى الشخصية المتكاملة .

وأضاف وزير الر ياضة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقى لتدشين مبادرة أخلاقنا فى المدارس ومختلف الفئات العمرية

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة.