شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعادل سلبيا مع كوكا كولا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الإنتاج الحربي وكوكاكولا بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا فى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر. جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوي ولم يقدم الفريقان العرض المنتظر بسبب تحفظ دفاعى خاصة من جانب كوكاكولا.\
ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 وما زال لديه لقاء مؤجل.
من جهته حذر حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، وأشار صدقى لضرورة عدم الاستهانة بالمنافس واستغلال المباراة للخروج من كبوات الدوري لاستعادة الثقة مجدداً.
ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة.
وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.