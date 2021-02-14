شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعادل سلبيا مع كوكا كولا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الإنتاج الحربي وكوكاكولا بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا فى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر. جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوي ولم يقدم الفريقان العرض المنتظر بسبب تحفظ دفاعى خاصة من جانب كوكاكولا.\

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 وما زال لديه لقاء مؤجل.