شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بالفلانتين بالقاضية ممكن: مهدت طريق البرونزية أى هدية جاءت ياقفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلفت صفحة قناة النادى الأهلى الرسمية عبر تويتر بعيد الحب بطريقة خاصة، ونشرت الصفحة صورة لمحمد مجدى قفشة نجم الفريق لحظة تسجيله هدف نهائى القرن الشهير فى شباك الزمالك وعلقت قائلة، "هدية مهدت الطريق للبرونزية.. أى هدية جاءت يا قفشة.. كل عام وأنت الحب يا أهلى".

وسرعان ما أثبت قفشة حضوراً فى قوياً فى مرمى المناسبات الكبرى داخل القلعة الحمراء، ويكفيه فخراً أن دورى الأبطال الأفريقى الذى استعصى على الأهلى سبع سنوات كاملة خضع أمام موهبته، ففى الأمتار الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا كان قفشة رجل الضربة القاضية، وسجل هدفاً للأهلى فى شباك الهلال السودانى بأم درمان كان سبباً فى تأهل المارد الأحمر للدور قبل النهائى، ثم عاد ليسجل هدفاً فى شباك الوداد المغربى بلقاء الذهاب بالدار البيضاء فتح باب التأهل للنهائى الأغلى للمارد الأحمر، تماما كما فعل مع منتخب مصر حين سجل هدف الافتتاح أمام توجو فى مباراة مثّل الفوز فيها خروجا للفراعنة من عنق الزجاجة وضمن لهم تصدر مجموعتهم فى تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وعاد ليسجل محمد مجدى قفشة هدفاً قبل 4 دقائق من نهاية مباراة نهائى القرن، ليتغلب الأهلى على الزمالك 2-1 باستاد القاهرة الدولي، ويتوج بلقب دورى الأبطال للمرة التاسعة معززاً رقمه القياسى فى البطولة القارية الأولى للأندية.

دربى القاهرة، كان المرة الأولى التى يجمع فيها النهائى فريقين من نفس البلد، وبدا وكأنه يتجه للتعادل قبل أن يحرز قفشة هدفاً يمنح الشياطين الحمر الكأس الأغلى فى القارة ليصبح "قفشة" حديث الصباح والمساء فى الشارع المصرى ويلقب ببطل القاضية ممكن.

وعلى الصعيد المحلى سجل أفشة هدفاً غالياً فى شباك الاتحاد السكندرى ليمنح الاهلى فوزاً بهدفين مقابل هدف ليتأهل للمباراة النهائية لكأس مصر ويتوج باللقب على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وحينما تأخر الاهلى أمام المقاولون العرب بالجولة التاسعة للدورى بهدفين قاد أفشة المارد الأحمر للفوز على ذئاب الجبل حينما سجل هدف الأهلى الثالث فى الدقيقة 80 بعد هدفى طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ليخطف أفشة قلوب عشاق الأهلى.