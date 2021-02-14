شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الأهلي والجهاز الفني استعدادًا للمريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بالنادي الأهلي لإجراء مسحة طبية اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، فى بداية مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد كأس العالم للأندية، والتى توج خلالها الأهلي بالميدالية البرونزية.