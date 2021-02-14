مسحة طبية للاعبي الأهلي والجهاز الفني استعدادًا للمريخ السودانى

شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الأهلي والجهاز الفني استعدادًا للمريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بالنادي الأهلي لإجراء مسحة طبية اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، فى بداية مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد كأس العالم للأندية، والتى توج خلالها الأهلي بالميدالية البرونزية.