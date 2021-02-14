شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم بشكوى رسمية للكاف بسبب عدم إذاعة مباراة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت بعثة نادي بيراميدز اعتراضها الشديد وتعجبها من قرارات إدارة نادى راسينج كلوب أبيدجان بعدم إذاعة مباراة الفريقين، والمحدد لها السادسة مساء اليوم الأحد باستاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وإصرارها على عدم بث اللقاء.

وشددت البعثة على أن النادي الإيفوارى رفض أيضا أى محاولات من نادي بيراميدز لإنتاج المباراة وتصويرها وإذاعتها للجمهور المصرى، كما رفض في ذات الوقت حتى فكرة تصوير المباراة من جانب الجهاز الفني بكاميرا شخصية لاستخدامها في أمور التحليل الفني قبل مواجهة الإياب في القاهرة المحدد لها يوم 21 فبراير الجاري.

وتقدمت بعثة نادي بيراميدز باعتراض وشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تصرفات مسئولي راسينج كلوب ورفضهم القاطع بث المباراة أو تصويرها وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام.

كما أبدى النادى تعجبه من عدم وصول مراقب المباراة إلى كوت ديفوار للقيام بعمله في متابعة اللقاء لأسباب غير معلومة، وسيكون حكم المباراة النيجيري كوادري إيديمبي هو المسئول عن كل شيء لعدم وصول المراقب ما يثير علامات استفهام أخرى كبيرة حول ما يحدث قبل المباراة.

وكانت أظهرت المسحة الرسمية التى أجرتها بعثة فريق نادي بيراميدز فى كوت ديفوار سلبية جميع البعثة استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان.