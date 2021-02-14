شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: سنوافق على استضافة مباراة الوداد وكايزر تشيفز بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم الموافقة على طلب فريق الوداد بإقامة مباراته أمام كايزر تشيفرز بدورى أبطال أفريقيا فى مصر، وقال صبحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لم تصل الوزارة أى خطابات رسمية فى هذا الشأن، إلا أن طلب الوداد يعكس ثقة الدول فى مصر وقدرتها على استضافة الأحداث المهمة، والتى شاهدها الجميع فى بطولة كأس العالم لكرة اليد التى نالت إشادات واسعة من مختلف الدول قائلا، "أهلا وسهلا بهم فى مصر ".

وأضاف وزير الرياضة أن ما فعلته الدولة المصرية فى مونديال اليد من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الطبى بالإضافة إلى نظام الفقاعة أبهر العالم بما تقدمه مصر فى الأحداث الرياضية المهمة.

فى هذا الشأن، أكدت تقارير صحفية مغربية، أن مصر تتصدر قائمة الدول المرشحة لاستضافة مباراة الوداد المغربى وكايرز تشيفز الجنوب أفريقى فى افتتاح الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا 2020-2021، والتى تم تأجيلها أمس،السبت.

وكان من المقرر أن يستضيف الوداد نظيره كايزر تشيفز مساء أمس، السبت، فى المركب الرياضى محمد الخامس، بالجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، لكن رفض الاتحاد المغربى هذا الأمر بسبب جائحة كورونا وتم تأجيل اللقاء، ثم يعلن "كاف" عن إقامته فى بلد محايد خلال الفترة من 16 لـ20 فبراير مع تحمل الوداد كافة التكاليف الخاصة بتنظيم المباراة.

وذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن مصر على رأس قائمة الدولى المرشحة لإستضافة المباراة، وأن هناك إتصالات تمت بين مسئولى الإتحاد المغربى مع نظائرهم فى مصر لحسم هذا الملف.

وأضافت، أن اتحاد الكرة المصرى سيخاطب الجهات الأمنية من أجل الحصول على تصريح لإستقبال المباراة المقررة بين الوداد وكايزر تشيفز، ثم يمنح نظيره المغربى الموافقة النهائية.