طبيب الزمالك يعقد جلسة مع فرجانى ساسى قبل المشاركة فى التدريبات

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القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، جلسة مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، قبل انطلاق التدريب الجماعى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويفضل طبيب الزمالك إجراء فحوصات سريعة لفرجانى ساسى بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب بكدمة بسيطة فى الركبة، خلال مشاركته فى مواجهة مولودية الجزائر التى أقيمت أول أمس الجمعة، بافتتاح مشوار الأبيض بدوري المجموعات الأفريقي "أبطال أفريقيا" والتى انتهت بالتعادل السلبي.

ويفضل الدكتور محمد أسامة إجراء فحوصات سريعة لفرجانى ساسى قبل السماح له بالمشاركة فى التدريب الجماعة، فى إطار الاستعداد للدراويش.

فى سياق آخر، يعود التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك لقيادة هجوم فريقه فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى، ويفضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الدفع بسيف الجزيرى لقيادة الهجوم أمام الدراويش، مع عودة مروان حمدى لمقاعد البدلاء، خاصة أن الأخير لم يقدم المستوى المطلوب خلال مواجهة مولودية الجزائر، وعلق باتشيكو على أدائه قائلاً، "مروان حمدى لاعب مميز ولكن يحتاج وقتا للتأقلم، والمهاجم الذى يسجل أهدافا باستمرار سعره غال".

ولم يتم قيد سيف الجزيرى فى قائمة الزمالك الأفريقية نظرًا لمشاركته مع المقاولون العرب فى الكونفدرالية الأفريقية، التى ودعها ذئاب الجبل بعد الخسارة من النجم الساحلى بنتيجة 2 / 1، وشهدت واقعة بصق الشيمى على الحكم.

ووجه باتشيكو رسالة سريعة للاعبي الزمالك بعد مباراة المولودية طالبها فيها بضرورة التركيز الشديد في كافة المباريات المقبلة بمسابقة الدوري لعدم إهدار نقاط أخري والاستمرار في المنافسة على الصدارة.