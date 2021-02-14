شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلى ولافيينا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإسماعيلى ولافيينا إف سى فى دور الـ32 بكأس مصر، والمقامة باستاد السويس الجديد بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل جاء كالتالى: حارس المرمى محمد فوزى، الدفاع ..حسين السيد ، كاستيلو ، مصطفى الزنارى ، بيومى ، الوسط .. عماد حمدى ، محمد حسن ، عمر الوحش ، مدحت فقوسة، والهجوم .. أرى بابل ، شيلونجو.

تبادل الفريقان الهجمات فى الشوط الأول، ولكن الإسماعيلى كان الأخطر على المرمى وفى الدقيقة 20 كاد عمر الوحش يسجل أول أهداف الدراويش من تصويبة قوية لكنها مرت بجوار القائم، كما أهدر أرى بابل هدفا محققا بعدما انفرد تماما بحارس لافيينا قبل أن يضيع الفرصة بغرابة شديدة، وفى المقابل نجح لافيينا فى تهديد مرمى محمد فوزى أكثر من مرة لكن دون تسجيل أهداف لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ويعتبر لافيينا هو واحد من فريقين فقط من الدرجة الرابعة نجحا في التأهل لهذا الدور، وصعد لافيينا، الذي يملكه محمود الأسيوطي المالك السابق لبيراميدز المنافس في الدوري الممتاز ووصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي، إلى دور 32 بعد أن تخطى 4 أدوار تمهيدية.